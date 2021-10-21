الأهلي يهزم الطائي ويحقق فوزه الثاني

قاد السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة فريقه للفوز على مضيفه الطائي 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، في المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الأهلي صحوته بتحقيقه فوزه الثاني توالياً لأول مرة هذا الموسم، حيث بدأ انتصاراته في المرحلة الماضية حينما اكتسح ضيفه الاتفاق 4-صفر.

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وعانى الأهلي كثيراً هذا الموسم حيث لم يحقق أي انتصار في المراحل 7 الأولى بتعادله في 5 مباريات وخسارته مباراتين.

وشهدت المباراة أفضلية للأهلي الذي كاد لاعبه محمد المجحد أن يفتتح التسجيل مبكراً حينما حول عرضية زميله عبدالرحمن غريب إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 7 تمكن السوري عمر السومة مهاجم الأهلي بتسجيل هدف السبق بعدما حول تمريرة زميله المقدوني أليوسكي بقدمه في شباك الطائي.

وانتظر الطائي حتى الدقيقة 45+2 حينما تمكن مدافعه البرازيلي لوكاس ألفيس من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله محمد محسن برأسه لتسكن شباك الأهلي.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي أفضليته وتمكن مهاجمه عمر السومة من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 52 بعدما ارتقى لعرضية زميله عبدالرحمن غريب وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الطائي.

وحاول الطائي العودة وسنحت فرصة خطيرة للاعبه البديل أسامة الخلف الذي تلقى تمريرة من زميله الجزائري أمير سعيود ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد الربيعي الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الطائي هجومه وكاد لاعبه الجزائري أمير سعيود أن يسجل هدف التعادل حينما اخترق دفاع الأهلي وسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 11 نقطة ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وبقي الطائي على رصيده السابق 7 نقاط ليتراجع للمركز 13 مؤقتاً.