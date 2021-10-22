اتحاد جدة يسعى للعودة للانتصارات على حساب الشباب المتألق

يسعى اتحاد جدة لاستعادة نغمة الانتصارات والمحافظة على صدارته حينما يستضيف الشباب على ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في حين يتطلع ضمك لمواصلة تألقه حينما يواجه ضيفه الحزم، وفي المجمعة يبحث الجريحان الفيصلي وضيفه التعاون عن إيقاف مسلسل إهدار النقاط حينما يلتقيان وجهاً لوجه، في المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل يسعى اتحاد جدة لاستعادة نغمة الانتصارات والمحافظة على صدارته حينما يستضيف الشباب المنتشي بانتصاراته الأخيرة.

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وستكون مهمة الاتحاد صعبة للغاية كونه يواجه الشباب الذي استعاد عافيته في المرحلتين السابقتين بتحقيقه انتصارين متتاليين.

وفشل الاتحاد في الابتعاد بالصدارة بفارق 5 نقاط عن وصيفه ضمك بعد تعادلهما 1-1 في المرحلة السابقة ليبقى الفارق بينهما عند نقطتين.

ويأمل الاتحاد في تحقيق فوزٍ يبقيه في قمة الترتيب ولو مؤقتاً لاسيما أنه مهدد بفقدان الصدارة بسبب أن قطبي العاصمة النصر والهلال لديهما مواجهتان مؤجلتان حيث سيلعبان أمام الطائي والفيحاء وسيلتقيان وجهاً لوجه في المواجهة المؤجلة الثانية.

وفي حال فوز النصر أو الهلال بالمواجهتين المؤجلتين سيتصدر الترتيب بفارق نقطة عن الاتحاد.

وفي المقابل يسعى الشباب لتحقيق فوزه الثالث توالياً لأول مرة هذا الموسم بعد الأداء المميز الذي قدّمه في الثلاث مراحل السابقة.

وبدأ الشباب في استعادة عافيته تدريجياً في المراحل الأخيرة حيث جمع 8 نقاط في آخر 4 مباريات له بتعادله أمام ضمك والهلال وانتصاره توالياً على الفيحاء والباطن.

ويبحث الشباب عن مواصلة انتصاراته ليقترب من فرق المقدمة وتعزيز حظوظه في المنافسة على لقب الدوري حيث تقدم إلى المركز السادس برصيد 12 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يتطلع ضمك لمواصلة تألقه حينما يستضيف الحزم.

وقدّم ضمك عرضاً لافتاً هذا الموسم على الرغم من تلقيه خسارة ثقيلة أمام النصر 4-1 في المرحلة الأولى إلا أنه نجح بجمع 15 نقطة في المراحل السبع الأخيرة بتحقيقه 4 انتصارات وتعادله في 3 مباريات.

ونجح ضمك في إيقاف انتصارات الاتحاد بعدما أجبره على التعادل 1-1 ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويحافظ على الوصافة بفارق نقطتين عن المتصدر.

وفي المقابل يأمل الحزم في مواصلة حصده للنقاط والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر حيث لايزال قريباً من فرق المؤخرة.

وقدّم الحزم أداءً جيداً في المراحل الأربع الماضية بعدما جمع 8 نقاط بتحقيقه انتصارين أبها والفتح وتعادله أمام الهلال والفيصلي ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويبقى في المركز العاشر.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة سيكون الصراع محتدماً بين الفيصلي وضيفه التعاون على حصد الثلاث نقاط.

وقدّم الفريقان أداءً سيئاً هذا الموسم بعكس المواسم السابقة حيث واصل الفيصلي مسلسل تذبذب مستواه ومواصلة إهداره للنقاط.

ولم يعرف الفيصلي طعم الانتصارات في المراحل الثلاث الماضية بتعادله أمام الرائد والباطن والحزم ليتراجع للمركز التاسع برصيد 10 نقاط.

وفي المقابل يعيش التعاون أوضاعاً فنية صعبة بعد النتائج السلبية للفريق هذا الموسم حيث إنه الوحيد من بين فرق الدوري الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن.

ويسعى التعاون لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم والذي سيمنحه دفعةً معنوية للابتعاد عن شبح الهبوط الذي يحاصره منذ المرحلة الأولى.

وواصل التعاون مسلسل الخسائر بتلقيه الخسارة الخامسة هذا الموسم من أمام مضيفه الفتح بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة.

واكتفى التعاون بعد مرور 8 مراحل بجمع 3 نقاط من تعادله أمام الحزم والأهلي والاتحاد ليتذيل الترتيب بفارق 3 نقاط عن الباطن صاحب المركز قبل الأخير.