الشباب يواصل انطلاقته ويهزم الاتحاد بثنائية على ملعبه

قاد النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الشباب فريقه إلى تحقيق الانتصار الثالث توالياً على حساب مضيفه اتحاد جدة بنتيجة 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة حيث سنحت فيه العديد من الفرص والتي بدأت من البرازيلي كورنادو لاعب الاتحاد الذي سدد كرةً قوية مرت بجانب القائم الشبابي.

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وعند الدقيقة 22 افتتح النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الشباب التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله متعب الحربي ليحول الكرة بقدمه في شباك الاتحاد.

وواصل الشباب هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي كارلوس جونيور الذي تلقى عرضية متقنة من زميله متعب الحربي ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

ورد الاتحاد سريعاً وكاد لاعبه عبدالرحمن العبود أن يسجل هدف التعادل حينما تلقى تمريرة من زميله سعود عبدالحميد ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني تلقى الاتحاد ضربةً قوية بعد مرور 50 دقيقة حينما طُرد مدافعه حمدان البيشي بالبطاقة الحمراء بسب بدخوله العنيف على البرازيلي جونيور لاعب الشباب.

وكاد الشباب أن يستغل النقص العددي في صفوف الاتحاد سريعاً حينما أهدر مهاجم ايغالو فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله متعب الحربي لحول الكرة برأسه خارج الشباك.

وعند الدقيقة 68 تمكن النيجيري ايغالو مهاجم الشباب من تسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله كارلوس جونيور بقدمه في شباك الحارس غروهي.

وفي الدقائق العشر الأخيرة كثّف الاتحاد محاولاته وكاد مدافعه المصري أحمد حجازي أن يسجل الهدف الأول بعدما سدد كرةً قوية إلا أنها مرت بجانب المرمى الشبابي

وواصل الاتحاد هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه يوسف نياكاتي الذي اخترق دفاع الشباب وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 15 نقطة ليتقدم للمركز الثالث، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 17 نقطة ليبقى في المركز الثاني.