ضمك يتصدر.. والفيصلي يحرم التعاون من فوزه الأول

اقتنص الفيصلي نقطةً ثمينة بعد تعادله أمام ضيفه التعاون 2-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين حقق ضمك فوزاً قاتلاً أمام ضيفه الحزم بهدف نظيف، في المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة اقتنص الفيصلي نقطةً ثمينة بعد تعادله أمام ضيفه التعاون 2-2.

مادة اعلانية

وشهد الشوط الأول أفضلية للتعاون الذي نجح بتسجيل هدف السبق بعد مرور 11 دقيقة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الفيصلي.

وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني حينما تمكن مهاجمه البرازيلي غيليرمي من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء.

ورد التعاون سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 56 حينما تمكن لاعبه البوروندي سيدريك أميسي من تسجيل الهدف الثاني حينما حول عرضية زميله طارق عبدالله برأسه في شباك الحارس أحمد الكسار.

وواصل التعاون هجومه وسجّل مدافعه البرازيلي إياغو سانتوس هدفاً إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وكثّف التعاون هجومه وأهدر مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله أميسي لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 89 نجح الفرنسي رومان أمالفيتانو بتسجيل هدف التعادل للفيصلي بعد متابعته لتسديدة زميله محمد الصيعري العائدة من القائم ليحولها بقدمه في شباك الحارس كاسيو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 11 نقطة ليبقى في المركز 10 مؤقتاً، وارتفع رصيد التعاون إلى 4 نقاط ليبقى في المركز الأخير.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة حقق ضمك فوزاً ثميناً بعد فوزه القاتل أمام ضيفه الحزم بهدف نظيف.

وانتظر ضمك حتى الدقيقة 90+11 حتى تمكن مهاجمه الأرجنتيني زيلايا من تسجيل هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء.

وارتفع رصيد ضمك إلى 18 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وبقي الحزم على رصيده السابق 10 نقاط ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.