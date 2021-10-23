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أبها يتخطى الفتح ويواصل صحوته

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أبها يتخطى الفتح ويواصل صحوته

الرياض - فيصل الحربي

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واصل أبها صحوته بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب ضيفه الفتح 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح أبها في مواصلة انتفاضته للمرة الثانية على التوالي عقب سلسلة من النتائج السلبية، حيث خسر في 4 مباريات متتالية.

وشهدت المباراة أفضلية لأبها الذي فاجأ ضيفه بالبداية القوية، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق عن طريق مهاجمه الهولندي ميشيل تي فريدي الذي حول عرضية زميله محمد الكنيدري برأسه في شباك الفتح.

وواصل أبها هجومه ونجح لاعبه فهد الجميعة من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 7 بعدما حول عرضية زميله محمد الكنيدري برأسه في شباك الفتح.

وواصل أبها هجومه وكاد لاعبه محمد الكنيدري أن يسجل الهدف الثالث بعد تلقيه كرة أمام مرمى الفتح ليسددها قوية إلا أنها وجدت الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 42 سجّل البيروفي كريستيان كويفا هدف الفتح الوحيد عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل أبها أفضليته واكتفى بتسجيل هدف وحيد عند الدقيقة 75 عن طريق قائده التونسي سعد بقير الذي تلقى تمريرة من زميله الكونغولي برستيغ مبونغو ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك الفتح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 10 نقاط ليتقدم للمركز 12 مؤقتاً، وبقي الفتح على رصيده السابق 12 نقطة ليبقى في المركز السادس مؤقتاً.

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