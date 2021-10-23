الهلال ينجو من التعثر أمام الرائد بهدف قاتل

أنقذ الفرنسي بافتيمبي غوميز فريقه من الوقوع في فخ التعادل الثالث على التوالي أمام الرائد بعدما سجّل هدف الفوز في الوقت القاتل، بالمواجهة التي انتهت 3-2، واحتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يوم السبت ضمن المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال بالعودة لسكة الانتصارات التي توقفت في المرحلتين السابقتين بعد تعادله أمام الشباب 2-2، وأمام مضيفه الحزم 1-1.

مادة اعلانية

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي سيطر على المباراة في حين شكل الرائد خطورةً كبيرة على مرمى صاحب الأرض خاصة في النصف ساعة الأولى.

وسنحت أولى الفرص لمدافع الرائد عقيل بلغيث الذي أهدر هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية من زميله المغربي محمد فوزير ليحولها برأسه خارج الشباك.

وواصل الرائد هجومه وسنحت فرصة محققة للاعب الرائد محمد فوزير الذي تلقى تمريرة من زميله أحمد الزين ليواجه المرمى وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف.

وفي الشوط الثاني كثّف الهلال بحثه عن هدف السبق الذي تحقق بعد مرور 53 دقيقة حينما تلقى لاعبه الأرجنتيني لوسيانو فييتو تمريرة من زميله البرازيلي ماثيوس بيريرا ليسدد الكرة في شباك الرائد.

وواصل الهلال هجومه ونجح لاعبه الأرجنتيني فييتو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 61 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد كنّو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة كثّف الرائد هجومه ونجح لاعبه البديل يحيى الشهري بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 86 بعد تلقيه تمريرة من زميله أحمد الزين ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وواصل الرائد هجومه وتمكن مهاجمه البرتغالي ايدير بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 88 بعدما حول عرضية زميله أحمد الزين بقدمه في شباك الهلال.

وفي الوقت بدل الضائع كثّف الهلال هجومه وتمكن مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 90+4 بعد تلقيه تمريرة من زميله ناصر الدوسري ليسدد الكرة قوية في شباك الرائد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 15 نقطة ليتقدم للمركز الرابع مؤقتاً، وبقي الرائد على رصيده السابق 11 نقطة ليتراجع للمركز العاشر.