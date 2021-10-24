الاتفاق يوقف سلسلة تعثراته بفوز ثمين على النصر

أوقف الاتفاق مسلسل الخسائر بعد تحقيقه فوزاً ثميناً أمام مضيفه النصر بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرض النصر سيطرته في الشوط الأول إلا أنه واجه صعوبةً كبيرة في الوصول لمرمى الحارس الاتفاقي رايس مبولحي وحاول الاعتماد على التسديد من خارج منطقة الجزاء.

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وشهد الشوط الأول فرصةً وحيدة كانت للبرازيلي تاليسكا لاعب النصر الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب مرمى الاتفاق.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الاتفاق حيث كثّف هجومه نحو مرمى النصر وكاد لاعبه محمد الكويكبي أن يفتتح التسجيل بعدما اخترق الدفاع الأصفر وسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس نواف العقيدي الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الاتفاق هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه التونسي نعيم سليتي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها غالطت الشباك النصراوية.

ولم يتوقف هجوم الاتفاق وكان قريباً من افتتاح التسجيل بعدما تلقى لاعبه نعيم سليتي كرةً أمام مرمى النصر وسددها قوية إلا أنها وجدت المدافع عبدالاله العمري الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وواصل التونسي نعيم سليتي تهديده لمرمى النصر، حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس نواف العقيدي الذي أبعدها بصعوبة.

ورد النصر وكاد لاعبه البرازيلي تاليسكا أن يسجل هدف السبق، حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب مرمى الاتفاق.

وعند الدقيقة 75 ترجم الاتفاق أفضليته في الشوط الثاني بعدما نجح قائده السلوفاكي فيليب كيش من تسجيل الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء.

ورد النصر سريعاً وسنحت فرصة محققة لمهاجمه الكاميروني فينسيت أبوبكر الذي تلقى تمريرة من زميله الأوزبكي ماشاريبوف ليسدد الكرة قوية إلا أن الحارس الجزائري رايس مبولحي أبعدها ببراعة.

‫وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 10 نقاط ليتقدم للمركز 12، وبقي النصر على رصيده السابق 12 نقطة ليتراجع للمركز السادس مع تبقي مواجهتين مؤجلة له أمام الطائي والهلال.