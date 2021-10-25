الأولمبي السعودي يدشن تدريباته استعداداً لتصفيات كأس آسيا

دشّن المنتخب السعودي تحت 23 عاما يوم الأحد تدريباته في الرياض استعدادًا للمغادرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند مساء يوم الاثنين لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان والمقامة خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

وضمّت القائمة (23) لاعبا وهم نواف العقيدي وعبدالرحمن الشمري وعبدالرحمن الصانبي وسعود عبدالحميد ونواف بوشل وخليفة الدوسري ووليد الأحمد وجهاد ذكري ومشعل الصبياني ومحمد الكنيدري وإبراهيم محنشي ومنصور البيشي وزياد الجهني وبدر منشي وحامد الغامدي وحسين العيسى وعبدالمحسن القحطاني وحمد اليامي وأيمن يحيى وتركي العمار وخالد الغنام وفراس البريكان وعبدالله الحمدان.

مادة اعلانية

ويحل المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أوزبكستان والكويت وبنغلاديش حيث سيفتتح مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري على أن يلاقي منتخب الكويت في الثلاثين من الشهر ذاته ويختتم مبارياته بمواجهة منتخب بنغلاديش في الثاني من نوفمبر المقبل.