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تأكد غياب ناغلسمان عن مباراة بايرن ومونشنغلادباخ

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ناغلسمان
ناغلسمان تعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا

تأكد غياب ناغلسمان عن مباراة بايرن ومونشنغلادباخ

ميونخ - رويترز

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تأكد غياب جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن المباراة المقررة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ يوم الأربعاء في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، حيث لا يزال يخضع للحجر الصحي بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وغاب ناغلسمان، بسبب العدوى، عن المباراة التي فاز فيها بايرن على بنفيكا البرتغالي 4 - صفر قبل أيام ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا وكذلك المباراة التي انتهت بالفوز على هوفنهايم 4 - صفر يوم السبت الماضي في الدوري الألماني.

وكشفت الفحوص أنه لا يزال يعاني من آثار الفيروس، وهو ما يحتم بقاءه في المنزل استمرارا للعزل الصحي.

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