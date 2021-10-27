اتحاد جدة يبحث عن استعادة توازنه أمام الحزم

يسعى اتحاد جدة لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الحزم، في حين يتطلع الشباب لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف الطائي، في افتتاح المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الرس يسعى اتحاد جدة لاستعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الحزم المتعثر.

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وتلقى الاتحاد خسارته الثانية هذا الموسم والأولى بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا من أمام ضيفه الشباب بثنائية نظيفة ليترك الصدارة لصالح ضمك المتألق.

ويأمل الروماني كوزمين كونترا في أن يعود فريقه سريعاً لسكة الانتصارات خاصة وأنه عانى من تذبذب مستواه في آخر 4 مراحل إذ لم يحقق انتصارين متتاليين، إذ تعادل أمام التعاون وفاز على الأهلي وتعادل أمام ضمك وخسر من الشباب.

وسيفقد مدرب الاتحاد مدافعه حمدان الشمراني الذي طُرد في مواجهة الشباب الماضية حيث من المتوقع أن يزج بالمدافع عمر هوساوي بديلاً له.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال والذي لديه مواجهتين مؤجلة ونقطة عن المتصدر ضمك.

وفي المقابل يبحث الحزم عن استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج الجيّدة التي توقفت بخسارته أمام ضمك في المرحلة السابقة.

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ويدخل الحزم المباراة وهو بالمركز 11 برصيد 10 نقاط وبفارق 7 نقاط عن اتحاد جدة الوصيف.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يتطلع الشباب لمواصلة انتصاراته والاقتراب من المتصدر حينما يستضيف الطائي.

وقدّم الشباب أداءً مميزاً في المرحل الثلاث الماضية والتي حقق من خلالها العلامة الكاملة بفوزه على الفيحاء والباطن واتحاد جدة.

واقترب الشباب كثيراً من فرق المقدمة إذ يفصله عن المتصدر 3 نقاط، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويأمل البرازيلي تشاموسكا مدرب الشباب أن يواصل فريقه الانتصارات لاسيما وأنه تنتظره مواجهة قوية أمام النصر في المرحلة المقبلة.

وفي المقابل يسعى الطائي إلى تضميد جراحه بعد تراجع نتائجه في المرحلتين السابقتين.

ولم يعرف الطائي طعم الانتصارات في المرحلتين السابقتين الأخيرة بعد خسارته من أمام ضيفيه أبها واهلي جدة ليتراجع للمركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.