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السعودي الأولمبي يواجه أوزبكستان في تصفيات كأس آسيا

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من تدريبات المنتخب السعودي الأولمبي يوم الأربعاء

السعودي الأولمبي يواجه أوزبكستان في تصفيات كأس آسيا

العربية.نت

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يبدأ المنتخب السعودي الأولمبي يوم الأربعاء مشواره في تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 23 عاماً بمواجهة منتخب أوزبكستان صاحب الأرض في المجموعة الرابعة من التصفيات.

وأكد المدرب سعد الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء ثقته الكبيرة بلاعبي المنتخب، مبينًا أنهم على قدر عالٍ من المسؤولية ويعرفون هدفهم بشكل جيد.

وأشار الشهري إلى الرغبة الكبيرة بالظهور بالمظهر الأمثل وتحقيق العلامة الكاملة، متمنيًا أن يحقق "الأخضر" الطموحات بالوصول إلى كأس آسيا وتحقيق نتائج إيجابية خلالها، والمضيّ قُدمًا نحو الهدف ذو المدى الأبعد، وهو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

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