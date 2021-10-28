إطلاق النسخة الثالثة من كأس السعودية في فبراير 2022

أعلن الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يوم الخميس موعد إقامة النسخة الثالثة من بطولة كأس السعودية للفروسية.

وأقيمت البطولة العالمية التي تبلغ جائزة الشوط الرئيسي فيها 20 مليون دولار، كما ارتفعت الجوائز الإجمالية في البطولة من 33.1 مليون دولار إلى 35.1 مليون دولار.

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وفي النسختين الماضيتين على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية حقق "ماكسيمم سيكيورتي" وفارسه لويس سايز النسخة الأولى، فيما فاز "مشرف" بالنسخة الثانية وعلى ظهره الفارس ديفيد إيغان.

وستقام النسخة الثالثة من بطولة كأس السعودية في يومي الجمعة والسبت، 25 و26 فبراير 2022 المقبل.

وخلال المؤتمر الصحافي الخاص بالنسخة الثالثة، كشف رئيس الهيئة العليا للفروسية: حقق كأس السعودية إنجازات كبيرة في النسختين الماضيتين ونعمل على مواصلة التركيز لتأمين مستقبل هذه الرياضة الرائعة والفريدة.

وأضاف: سعداء بتصنيف كأس السعودية بعد نسختين فقط ضمن سباقات المجموعة الأولى عالميا G1 بالإضافة إلى 5 سباقات صنفت من الفئة الثالثة.