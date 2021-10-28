الأولمبي السعودي يتعادل مع الأوزبكي

تعادل المنتخب الأولمبي السعودي أمام مضيفه الأوزبكي بهدفين لكل منهما في أولى مباراتيهما ضمن المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة في أوزبكستان.

وسجل للمنتخب السعودي كل من حامد الغامدي وعبدالمحسن القحطاني فيما جاءت أهداف المنتخب المضيف من جوراكوزييف عند الدقيقة 45 والثاني عند الدقيقة 80 من ركلة جزاء سجلها جالوليدينوف.

مادة اعلانية

وفاز المنتخب الكويتي على بنغلادش بهدف دون رد ضمن المجموعة نفسها التي تنتهي مبارياتها في الثاني من نوفمبر المقبل، حيث يلعب المنتخب السعودي المباراة القادمة أمام الكويت قبل مواجهة بنغلادش الأخيرة.