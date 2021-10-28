الاتحاد يفوز بصعوبة على ملعب الحزم.. ويتصدر مؤقتاً

استعاد اتحاد جدة نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام مضيفه الحزم بهدف نظيف، ليتصدر الترتيب مؤقتاً، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأخير بالرس، في افتتاح المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتحاد بالعودة لسكة الانتصارات التي غاب عنها في آخر مرحلتين بعد تعادله أمام ضمك وخسارته من أمام الشباب في الأسبوع الماضي.

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وشهد الشوط الأول أفضلية للحزم الذي كاد مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ أن يفتتح التسجيل بعد مرور 3 دقائق حينما تلقى تمريرة من زميله عبدالاله الشمري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وواصل الحزم هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه ستراندبيرغ الذي ارتقى لعرضية زميله عبدالاله الشمري وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني فرض الاتحاد سيطرته ونجح لاعبه البرازيلي رومارينيو بتسجيل هدف عند الدقيقة 49 إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وواصل الاتحاد هجومه وسجّل لاعبه عبدالاله المالكي هدفاً عند الدقيقة 53 إلا أن الحكم ألغاه أيضاً بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

ولم يتوقف هجوم الاتحاد وتمكن لاعبه عبدالعزيز البيشي من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 59 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي كورنادو ليضع الكرة في الشباك.

ورد الحزم سريعاً وكاد لاعبه البرتغالي تياغو رودريغيز أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة 90+8 أضاع مهاجم الاتحاد البديل فهد المولد فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما أهدر ركلة جزاء والتي تصدى لها الحارس الجزائري مليك عسلة ببراعة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 20 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتاً وبفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز الثاني والذي سيحل ضيفاً على الاتفاق يوم السبت المقبل، وبقي الحزم على رصيده السابق 10 نقاط ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.