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الشباب يعبر الطائي بثلاثية نظيفة ويواصل انطلاقته

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فرحة جونيور بالهدف الأول

الشباب يعبر الطائي بثلاثية نظيفة ويواصل انطلاقته

الرياض - فيصل الحربي

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واصل الشباب مسلسل انتصاراته بتحقيقه فوزه الرابع توالياً بعدما اكتسح ضيفه الطائي بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الشباب بمواصلة عروضه القوية بعد البداية السيئة التي حققها الفريق حيث لم يعرف طعم الخسارة في آخر 7 مباريات وحقق الفريق الفوز في آخر 4 مباريات.

وشهدت المباراة أفضلية للشباب الذي احتاج 3 دقائق فقط حتى تمكن لاعبه البرازيلي كارلوس جونيور بتسجيل الهدف الأول بعد تلقيه تمريرة من زميله حسين القحطاني ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الطائي.

وواصل الشباب هجومه ونجح مهاجمه النيجيري إيغالو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 23 بعدما حول عرضية زميله الأرجنتيني بانيغا برأسه في شباك الضيوف.

ولم يتوقف هجوم الشباب وأهدر لاعبه البرازيلي كارلوس حونيور هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله بانيغا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البلغاري مارتن لوكوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الشباب سيطرته واكتفى بتسجيل هدف وحيد كان عن طريق متوسط ميدانه حسين القحطاني عند الدقيقة 62 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس البلغاري لوكوف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 18 نقطة ليتقدم للمركز الثاني مؤقتا، وبفارق الاهداف عن ضمك وفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، وبقي الطائي على رصيده السابق 7 نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير وبفارق 3 نقاط عن التعاون متذيل الترتيب.

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