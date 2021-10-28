.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الهلال يسيطر أمام الأهلي في دوري المحترفين

  • الخط
هدف الشهري في الأهلي

الهلال يسيطر أمام الأهلي في دوري المحترفين

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

يتطلع الهلال لمواصلة تفوقه على مضيفه الأهلي والمضي قدماً نحو المنافسة على لقب البطولة حينما يلاقيه يوم الجمعة على ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتفوق الهلال بشكل كبير على الأهلي خلال مواجهاتهما التي أقيمت في دوري المحترفين السعودي الذي انطلق بحلته الجديدة موسم 2008-2009.

والتقى الفريقان خلال مواجهاتهما بدوري المحترفين في 26 مواجهة، كان الانتصار حليفاً للهلال في 12 مباراة مقابل 4 انتصارات للأهلي وتعادلا في 10 مباريات.

ويأمل مناصرو أزرق العاصمة أن يواصل فريقهم أداءه المميز في مواجهات الأهلي، خاصة أن هذه المباراة هامة لكلا الفريقين حيث يسعى الهلال لتقليص الفارق بينه وبين المتصدر ضمك الذي يتفوق عليه بفارق 3 نقاط مع تبقي مواجهتين مؤجلة للهلال.

ولم يكتف الهلال بتحقيق الفوز على الأهلي بل سجّل نتائج كبيرة خلال مبارياتهما بدوري المحترفين حيث انتصر 5-1 في آخر مواجهة جمعتهما الموسم الماضي، وفاز بنتيجة 4-صفر في موسم 2011 و4-1 في موسم 2012.

ويتصدر السوري عمر السومة قائمة هدافي كلاسيكو الأهلي والهلال بتسجيله 12 هدفاً في شباك الأزرق في كل المسابقات، في حين أن الفرنسي بافتيمبي غوميز هو أكثر لاعبي الهلال تسجيلاً في شباك الأهلي بتسجيله 7 أهداف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
زوج عارضة الأزياء جيجي حديد ضرب والدتها وانفصل عنها زوج عارضة الأزياء جيجي حديد ضرب والدتها وانفصل عنها
دراسة تثبت المخاوف.. التلقيح لا يمنع نشر العدوى دراسة تثبت المخاوف.. التلقيح لا يمنع نشر العدوى
الأكثر قراءة
ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب
قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين
جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت
لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام
فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين
ظهر بفيديو يضرب فتاة في الشارع.. شرطة تبوك تتحرك ظهر بفيديو يضرب فتاة في الشارع.. شرطة تبوك تتحرك
قبل أن تذهب
كورونا يضرب روسيا بقسوة ويفرض إغلاقا جديدا
كورونا يضرب روسيا بقسوة ويفرض إغلاقا جديدا
اكتشف المزيد