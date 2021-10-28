الهلال يسيطر أمام الأهلي في دوري المحترفين

يتطلع الهلال لمواصلة تفوقه على مضيفه الأهلي والمضي قدماً نحو المنافسة على لقب البطولة حينما يلاقيه يوم الجمعة على ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتفوق الهلال بشكل كبير على الأهلي خلال مواجهاتهما التي أقيمت في دوري المحترفين السعودي الذي انطلق بحلته الجديدة موسم 2008-2009.

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والتقى الفريقان خلال مواجهاتهما بدوري المحترفين في 26 مواجهة، كان الانتصار حليفاً للهلال في 12 مباراة مقابل 4 انتصارات للأهلي وتعادلا في 10 مباريات.

ويأمل مناصرو أزرق العاصمة أن يواصل فريقهم أداءه المميز في مواجهات الأهلي، خاصة أن هذه المباراة هامة لكلا الفريقين حيث يسعى الهلال لتقليص الفارق بينه وبين المتصدر ضمك الذي يتفوق عليه بفارق 3 نقاط مع تبقي مواجهتين مؤجلة للهلال.

ولم يكتف الهلال بتحقيق الفوز على الأهلي بل سجّل نتائج كبيرة خلال مبارياتهما بدوري المحترفين حيث انتصر 5-1 في آخر مواجهة جمعتهما الموسم الماضي، وفاز بنتيجة 4-صفر في موسم 2011 و4-1 في موسم 2012.

ويتصدر السوري عمر السومة قائمة هدافي كلاسيكو الأهلي والهلال بتسجيله 12 هدفاً في شباك الأزرق في كل المسابقات، في حين أن الفرنسي بافتيمبي غوميز هو أكثر لاعبي الهلال تسجيلاً في شباك الأهلي بتسجيله 7 أهداف.