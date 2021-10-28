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ملعب الأمير عبدالله الفيصل يبتسم للهلال

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مواجهة 2012

ملعب الأمير عبدالله الفيصل يبتسم للهلال

الرياض - فيصل الحربي

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يعود ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة لاحتضان كلاسيكو الأهلي أمام الهلال بعد غياب استمر لـ9 سنوات حينما يلتقيان يوم الجمعة، في قمة مباريات المرحلة العاشرة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأغلق الملعب في عام 2012 بهدف تطويره وإعادة ترميمه واستغرق العمل بإصلاحات الاستاد حتى هذا الموسم حينما قررت وزارة الرياضة إعادة فتح الملعب بحلته الجديدة من خلال لقاء الاتحاد والأهلي الذي أقيم مطلع هذا الشهر.

وكان ملعب عبدالله الفيصل شاهداً على العديد من المواجهات المثيرة بين الفريقين، قبل أن يتوقف عن استضافة الكلاسيكو منذ آخر مبارياتهما عام 2012 حينما احتضن إياب الدور نصف النهائي لكأس الملك عام 2012 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ويعتبر ملعب عبدالله الفيصل فأل حسن للهلاليين خاصة في العقد الأخير قبل إغلاق الملعب للصيانة والذي أعيد افتتاحه مطلع الشهر الجاري.

والتقى الفريقان منذ مطلع القرن الجديد عام 2000 في 22 لقاء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في كافة المسابقات حيث كانت حصيلة الانتصار الزرقاء أعلى من حصيلة انتصارات الأهلي.

وحقق الهلال الفوز على الأهلي على ملعب عبدالله الفيصل في 10 مباريات بجميع المسابقات، في حين فاز الأهلي بـ8 مباريات وتعادلا في 4 مباريات.

ولن تكون المواجهة سهلة لأي من الفريقين حيث إنهما يخوضان القمة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد النتائج المميزة التي حققها الفريقان في مواجهاتهما الأخيرة.

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