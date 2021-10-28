نشوة الأهلي تصطدم بقوة الهلال في كلاسيكو مثير

سيكون ستاد الأمير عبدالله الفيصل مسرحاً لقمة منتظرة يوم الجمعة تجمع أهلي جدة أمام ضيفه الهلال، في كلاسيكو مثير، في قمة مباريات المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة مع أفضلية للهلال الذي يعيش فترةً مميزة بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم الذي قاد فريقه إلى التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا حيث سيلاقي بوهانغ الكوري يوم 24 نوفمبر المقبل.

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واستعاد الأهلي بعضاً من توازنه في المرحلتين السابقتين بعد تحقيقه انتصارين متتاليين بعد 7 مباريات عانى فيها الفريق من سوء النتائج بـ5 تعادلات وخسارتين.

وانتفض الأهلي في المرحلة الثامنة بعدما حقق انتصاراً مهماً على ضيفه الاتفاق حينما اكتسحه برباعية نظيفة، ليواصل نتائجه المميزة حينما انتصر على الطائي 2-1 في المرحلة السابقة.

وسيدخل الألباني بينسيك هاسي بظروف أفضل من ضيفه الذي يعاني من الغيابات حيث سيفقد أبرز لاعبيه وهو الحارس الدولي محمد العويس، في حين تأكدت مشاركة الحارس محمد الربيعي بعد تعرضه لإصابة بسيطة في مواجهة الطائي الماضية.

ويتطلع هاسي لاستغلال تألق فريقه وتحقيق انتصار سيمنحه دفعةً قوية نحو المنافسة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد البداية السيئة للفريق هذا الموسم.

ويعول الأهلي كثيراً على هدافه السوري عمر السومة الذي استعاد حاسته التهديفية في آخر مواجهتين بتسجيله هدفا في مباراة الاتفاق وهدفي الفوز في شباك الطائي.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 11 نقطة 7 نقاط عن ضمك المتصدر وبفارق 4 نقاط عن خصمه الهلال الذي لديه مواجهتان مؤجلتان.

وفي المقابل يدخل الهلال المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد النتائج التي حققها الفريق في دوري أبطال آسيا بعد بلوغه النهائي بفوزه على غريمه التقليدي النصر 2-1 في الدور نصف النهائي.

وكان الهلال قريباً من الوقوع في فخ التعادل الثالث على التوالي بمواجهته الماضية أمام ضيفه الرائد بعد تسجيل الأخير هدفي التعادل في الدقائق الخمس الأخيرة إلا أن الفرنسي غوميز نجح بمنح فريقه نقاط الفوز بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

ويعاني البرتغالي غارديم من أزمةٍ كبيرة تتمثل في الغيابات حيث تأكدت عدم مشاركة المدافع الكوري جانغ هيون سو بسبب اصابة عضلية لينضم للمدافع ياسر الشهراني والمالي موسى ماريغا، في حين لن يشارك الثلاثي خليفة الدوسري وحمد اليامي وعبدالله الحمدان لانضمامهم للمنتخب الأولمبي الذي يخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2022.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 15 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ضمك المتصدر مع تبقي له مواجهتين مؤجلة.