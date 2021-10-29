الرائد يعود إلى الانتصارات بجزائية متأخرة على الباطن

استعاد الرائد نغمة الانتصارات بعد فوزه القاتل أمام الباطن بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الرائد بالعودة للانتصارات التي غابت عنه في 4 مراحل الماضية تعادله أمام الفيصلي وخسارته في آخر 3 مراحل أمام ضمك والفيحاء والهلال.

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وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين طوال الشوط الأول ومنتصف الشوط الثاني، حيث لم تسنح فرص محققة.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة كثّف الرائد هجومه وكاد مهاجمه المغربي كريم البركاوي أن يسجل الهدف الأول حينما ارتقى لعرضية زميله يحيى الشهري وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت القائم.

وواصل الرائد هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه يحيى الشهري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وعند الدقيقة 90+2 نجح المغربي كريم البركاوي مهاجم الرائد بتسجيل هدف الفوز لفريقه عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله رائد الغامدي، الذي تعرض لإعاقة من البرازيلي ماوريسيو أنتونيو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 14 نقطة ليتقدم للمركز الخامس مؤقتاً، وبقي الباطن على رصيده السابق 9 نقاط ليتراجع للمركز 14.