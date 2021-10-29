غريب يرفض خسارة الأهلي أمام الهلال

تعادل أهلي جدة مع ضيفه الهلال 1-1 في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في قمة مواجهات المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة بدأت بهدف هلالي مبكر بعد مرور 10 دقائق حينما تلقى تمريرة من زميله البرازيلي ماثيوس بيريرا ليراوغ مدافعي الأهلي بمهارة ويسدد الكرة في الشباك.

مادة اعلانية

وواصل الهلال هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه الأرجنتيني لوسيانو فييتو الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد الربيعي أبعدها بصعوبة.

ورد الأهلي سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله المقدوني إزغان أليوسكي ليحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وواصل الأهلي هجومه وكاد لاعبه علي الأسمري أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

وبدأ الشوط الثاني بهجوم هلالي كاد أن يثمر عن هدف ثانِ حينما تلقى لاعبه الأرجنتيني فييتو تمريرة من زميله البرازيلي بيريرا ليخترق دفاع الأهلي ويسدد الكرة إلا أنها أصابت العارضة.

ورد الأهلي سريعاً وأهدر لاعبه السنغالي الحسن نداو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله عبدالرحمن غريب ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد الربيعي الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الأهلي هجومه وتمكن لاعبه عبدالرحمن غريب من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 71 بعدما اخترق دفاع الهلال بمهارة وسدد الكرة لتسكن شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وكان الهلال قريباً من تسجيل الهدف الثاني سريعاً حينما سدد لاعبه سالم الدوسري كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد الربيعي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع كاد السوري عمر السومة أن يمنح الأهلي الفوز بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 16 نقطة ليتراجع للمركز الرابع، وارتفع رصيد الاهلي الى 12 نقطة ليبقى في المركز التاسع.