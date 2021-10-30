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ثنائية توامبا في أبها تمنح التعاون انتصاره الأول

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فرحة الهدف الأول

ثنائية توامبا في أبها تمنح التعاون انتصاره الأول

الرياض - فيصل الحربي

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قاد الكاميروني ليندر توامبا مهاجم التعاون فريقه لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم بعد تسجيله هدفين في شباك ضيفه أبها في المواجهة التي انتهت 2-صفر، واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعانى التعاون هذا الموسم من تراجع النتائج حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار بعد مرور 9 مراحل، بعكس أبها الذي انتفض في آخر مرحلتين وحقق الفوز على الطائي والفتح.

وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي انتظر حتى الدقيقة 10، حينما ارتقى مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا وحول عرضية زميله البرازيلي ساندرو مانويل برأسه لتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني نجح التعاون في المحافظة على تقدمه على الرغم من محاولات أبها الخجولة والتي كانت في الدقائق الأخيرة.

وعند الدقيقة 90+4 تمكن الكاميروني توامبا من تأكيد فوز فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله فهد الرشيدي بقدمه في شباك أبها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 7 نقاط ليبقى في المركز الأخير، وبقي أبها على رصيده السابق 10 نقاط ليتراجع للمركز 13.

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