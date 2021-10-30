ضمك يعود للصدارة بانتصار ثمين على الاتفاق

استعاد ضمك صدارته بعد فوزه الثمين، يوم السبت، على مضيفه الاتفاق بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان ضمك قد فقد صدارته عقب فوزه اتحاد جدة يوم الخميس على حساب مضيفه الحزم بهدف نظيف.

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وشهد الشوط الأول أفضلية للاتفاق، والذي سنحت له بعض الفرص والتي من أخطرها فرصة لاعبه محمد الكويكبي بعدما تلقى تمريرة من زميله التونسي نعيم سليتي ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء ضمك الذي سنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الأرجنتيني زيلايا الذي ارتقى لعرضية زميله عبدالله العمّار ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل ضمك هجومه ونجح مدافعه عبدالله العمّار بتسجيل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 68 بعدما حول عرضية زميله الجزائري فاروق شافعي برأسه لتستقر في شباك الحارس رايس مبولحي.

وحاول الاتفاق العودك سريعاً وسنحت فرصة خطيرة لمدافعه السلوفاكي فيليب كيش الذي حول عرضية زميله سعيد المولد برأسه إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مصطفى زغبة الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف الاتفاق محاولاته في الدقائق الأخيرة إلا أنه فشل في الوصول لمرمى الحارس مصطفى زغبة لتنتهي المباراة بفوز ضمك بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 21 نقطة، ليتصدر الترتيب وبفارق نقطة عن وصيفه الاتحاد، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 10 نقاط ليبقى في المركز 12.