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الأولمبي السعودي يعود إلى التدريبات استعداداً لبنغلاديش

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التدريبات

الأولمبي السعودي يعود إلى التدريبات استعداداً لبنغلاديش

العربية.نت

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عاد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم الأحد تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب الكويت أمس السبت، مرانًا استرجاعيًا، في حين طبّقت المجموعة الأخرى مناورةً مصغّرة.

يٌذكر أن المنتخب الأولمبي يأتي في المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، وإلى جانبه منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنغلاديش، حيث سيختتم مبارياته في التصفيات بمواجهة منتخب بنغلاديش يوم الثلاثاء المقبل.

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