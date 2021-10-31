.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

النصر يفتح تحقيقاً حول تصريحات ما بعد مباراة الفيحاء

  • الخط
النصر الفيحاء سامي النجعي
النصر تعادل مع الفيحاء 1-1 يوم السبت

النصر يفتح تحقيقاً حول تصريحات ما بعد مباراة الفيحاء

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد نادي النصر السعودي يوم الأحد فتح تحقيق داخلي بخصوص التصريحات الإعلامية التي أعقبت تعادل الفريق مع الفيحاء يوم السبت ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر النصر بياناً نسبه إلى مصدر مسؤول في النادي قال فيه: فتحت إدارة النادي تحقيقا داخلياً حول التصريحات الإعلامية التي ظهرت عقب تعادل الفريق أمام الفيحاء، وبناء على نتائج التحقيق سيتم اتخاذ القرارات المناسبة وفقاً للوائح النادي الداخلية.

وأشار المصدر في نادي النصر إلى أن النتيجة والمستوى الذي قدمه الفريق أمام الفيحاء غير مقبول وأن الجميع يتحمل التقصير، وأن الاعتذار للجماهير لا يكفي بل يجب أن يكون عملياً ومقروناً بالنتائج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إيلون ماسك يتحدى مسؤولا أمميا ويعلن استعداده لبيع أسهم في تسلا.. بشرط! إيلون ماسك يتحدى مسؤولا أمميا ويعلن استعداده لبيع أسهم في تسلا.. بشرط!
"شرطان فقط".. علماء يكشفون متى ينتهي الهلع العالمي من كورونا
الأكثر قراءة
كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين
صرخات وأنين.. أهالي قرية مصرية يعثرون على طفلة حبيسة لـ3 سنوات صرخات وأنين.. أهالي قرية مصرية يعثرون على طفلة حبيسة لـ3 سنوات
شركة طيران عالمية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. أزمة جديدة بعد الجائحة! شركة طيران عالمية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. أزمة جديدة بعد الجائحة!
والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها
بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة
السعودية تبدأ تجهيز بنية السعودية تبدأ تجهيز بنية "نيوم" التحتية.. وقوانين خاصة بالمدينة
قبل أن تذهب
ما الذي يريده مؤسس فيسبوك من تغيير الاسم لـ"ميتا"؟
ما الذي يريده مؤسس فيسبوك من تغيير الاسم لـ"ميتا"؟
اكتشف المزيد