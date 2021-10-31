النصر يفتح تحقيقاً حول تصريحات ما بعد مباراة الفيحاء

أكد نادي النصر السعودي يوم الأحد فتح تحقيق داخلي بخصوص التصريحات الإعلامية التي أعقبت تعادل الفريق مع الفيحاء يوم السبت ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر النصر بياناً نسبه إلى مصدر مسؤول في النادي قال فيه: فتحت إدارة النادي تحقيقا داخلياً حول التصريحات الإعلامية التي ظهرت عقب تعادل الفريق أمام الفيحاء، وبناء على نتائج التحقيق سيتم اتخاذ القرارات المناسبة وفقاً للوائح النادي الداخلية.

مادة اعلانية

وأشار المصدر في نادي النصر إلى أن النتيجة والمستوى الذي قدمه الفريق أمام الفيحاء غير مقبول وأن الجميع يتحمل التقصير، وأن الاعتذار للجماهير لا يكفي بل يجب أن يكون عملياً ومقروناً بالنتائج.