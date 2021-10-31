رسمياً.. عدم منح الاتحاد والنصر الرخصة الآسيوية

أكدت لجنة استئناف تراخيص الأندية في الدوري السعودي قبول طلب الاتحاد والنصر لاستئناف عدم منح الرخصة المحلية والآسيوية، شكلا، ورفضه موضوعا.

وعقد يوم السبت اجتماعا للجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، برئاسة رياض القنية وأحمد بن حموض وسليمان الحسين وصالح الحارثي وعبدالله العتيبي، أعضاء اللجنة.

مادة اعلانية

وكان الاتحاد قدم استئنافا بتاريخ 23/10/2021 على قرار لجنة تراخيص الأندية بالرابطة والقاضي بعدم منح النادي الرخصة المحلية والآسيوية، فيما قدم النصر استئنافه بتاريخ 23/10/2021 على قرار لجنة تراخيص الأندية بالرابطة والقاضي بعدم منح النادي الرخصة المحلية والآسيوية.

وجاء في بيان اللجنة: بعد دراسة اللجنة لأسباب الاستئناف الخاصة بكل ملف وبعد الاطلاع على تقريري إدارة تراخيص الأندية المتضمن شرحا تفصيليا لأسباب الرفض المستندة على عدم استيفاء المعايير الالزامية المنصوص عليها بلائحة تراخيص الأندية، المصادق عليها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبعد مراجعة وتدقيق المستندات المقدمة من كلا الناديين خلال المواعيد الزمنية المحددة، وبعد التداول وطبقا لأحكام لائحة تراخيص الأندية، قررت لجنة استئناف تراخيص الأندية بإجماع أعضائها ما يلي، قبول استئناف نادي الاتحاد من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع مع تأييد قرار لجنة تراخيص الأندية القاضي بعدم منح الرخصة ومصادرة رسوم الاستئناف، و• قبول استئناف نادي النصر من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع مع تأييد قرار لجنة تراخيص الأندية القاضي بعدم منح الرخصة ومصادرة رسوم الاستئناف.