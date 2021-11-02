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أهلي جدة يسعى لاستعادة توازنه على حساب الباطن

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الأهلي الباطن
لقاء سابق بين الأهلي والباطن

أهلي جدة يسعى لاستعادة توازنه على حساب الباطن

الرياض - فيصل الحربي

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يسعى أهلي جدة لاستعادة نغمة الانتصار حينما يستضيف الباطن على ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في حين يبحث الطائي عن تضميد جراحه حينما يواجه مضيفه الرائد، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

ونجح الأهلي في إيقاف مسلسل الخسائر في المراحل الثلاث الماضية بعدما حقق انتصارين متتاليين أمام الاتفاق والطائي وتعادل في المرحلة الماضية أمام الهلال.

وقدّم الأهلي أداءً مميزاً في مواجهته السابقة أمام ضيفه الهلال حيث كان قريباً من تحقيق الانتصار الثالث توالياً.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 12 نقطة وبفارق 9 نقاط عن ضمك متصدر الترتيب.

وفي المقابل يتطلع الباطن لإيقاف مسلسل الخسائر والخروج على الأقل بنقطة من مواجهة الأهلي.

وقدّم الباطن أداءً متذبذباً هذا الموسم حيث حقق انتصارين فقط في المراحل العشر الماضية وعاد للخسائر في المرحلة الماضية بعد هزيمته أمام مضيفه الرائد بهدف نظيف.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث الطائي عن تضميد جراحه حينما يحل ضيفاً على الرائد.

وتراجع أداء الطائي في المراحل الثلاث الماضية حيث تلقى 3 خسائر متتالية من أمام أبها والأهلي والشباب ليحتل المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن التعاون متذيل الترتيب.

وفي المقابل يسعى الرائد لمواصلة انتصاراته والتقدم أكثر في سلم الترتيب بعد فوزه الصعب في المرحلة الماضية أمام ضيفه الباطن.

وبدأ الرائد موسمه ببداية قوية قبل أن يتلقى 3 خسائر متتالية في المراحل الثلاث قبل الماضية، إلا أنه نجح وانتزع فوزاً ثميناً من أمام ضيفه الباطن في المرحلة السابقة.

ويدخل الرائد المباراة وهو في المركز السادس برصيد 14 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ضمك متصدر الترتيب.

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