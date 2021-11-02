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رينارد يختار 28 لاعباً لمواجهتي أستراليا وفيتنام

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سامي النجعي الصين السعودية
من مباراة المنتخب السعودي الأخيرة أمام الصين

رينارد يختار 28 لاعباً لمواجهتي أستراليا وفيتنام

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اختار الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي 28 لاعباً لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم 2022 أمام أستراليا وفيتنام خلال شهر نوفمبر الجاري.

وضم المدرب الفرنسي إلى قائمته التي أعلنت يوم الثلاثاء كلاً من فواز القرني وزيد البواردي ومحمد الربيعي ونواف العقيدي في حراسة المرمى، وسلطان الغنام ومحمد البريك وسعود عبدالحميد وياسر الشهراني ومتعب الحربي وعبدالإله العمري وعبدالله مادو وعلي آل بليهي وزياد الصحفي في خط الدفاع.

وجاء ضمن قائمة رينارد في خط الوسط كل من ناصر الدوسري، سلمان الفرج، علي الأسمري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، محمد الكويكبي، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود.

وفي خط الهجوم اختار رينارد الثلاثي فهد المولد، فراس البريكان وصالح الشهري.

ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته بـ12 نقطة جمعها من 4 انتصارات.

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