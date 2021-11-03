الرائد يكتسح الطائي برباعية قاسية

واصل الرائد مسلسل انتصاراته بعدما اكتسح ضيفه الطائي 4-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في افتتاح المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

ونجح الرائد بتحقيق فوزه الثاني توالياً بعد فوزه الصعب في المرحلة الماضية أمام ضيفه الباطن بهدف نظيف بعد سلسلة من النتائج السلبية.

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في حين واصل الطائي تراجع مستواه في المراحل الأخيرة حيث تلقى الخسارة الرابعة على التوالي ليتذيل الترتيب.

وشهدت المباراة أفضلية للرائد حيث سجّل مدافعه البرازيلي ريني سانتوس الهدف الأول عند الدقيقة 26 بعدما حول عرضية زميله المغربي محمد فوزير برأسه في شباك الطائي.

وفي الشوط الثاني واصل الرائد أفضليته وتمكن مهاجمه البرتغالي ايدير من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 47 بعدما حول عرضية زميله محمد فوزير برأسه في شباك الطائي.

وعند الدقيقة 54 نجح المغربي كريم البركاوي مهاجم الرائد بتسجيل الهدف الثالث لفريقه بعدما حول عرضية مواطنه محمد فوزير برأسه لتسكن شباك الضيوف.

وكثّف الرائد هجومه وتمكن البرتغالي ايدير من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 58 بعدما استغل تمريرة زميله البرازيلي إدواردو هنريكي والتي فشل حارس الطائي في ابعادها ليخطفها ويضعها في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 17 نقطة ليتقدم للمركز الرابع مؤقتاً، وبقي الطائي على رصيده السابق 7 نقاط ليتراجع للمركز الأخير مؤقتاً.