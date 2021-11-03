الهلال في مهمة إبعاد ضمك عن صدارة الدوري

يسعى الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات وإيقاف المتصدر ضمك حينما يستضيفه على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث اتحاد جدة عن مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الفتح، ويتطلع التعاون لمواصلة صحوته حينما يحل ضيفاً على الاتفاق، وفي المجمعة يلتقي الفيصلي أمام ضيفه أبها، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وعاد الهلال إلى التعثر من جديد بعد تعادله أمام أهلي جدة 1-1 في المرحلة السابقة في قمة مباريات المرحلة العاشرة.

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ويأمل البرتغالي ليوناردو غارديم مدرب الهلال في العودة مجدداً لسكة الانتصارات واللحاق بفرق الصدارة.

ويعاني غارديم من أزمة الغيابات حيث تأكد غياب لاعبه البرازيلي ماثيوس بيريرا بسبب تراكم البطاقات لينضم للغائبين المصابين المالي موسى ماريغا والكوري جانغ هيون سو وياسر الشهراني.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 16 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر ضمك مع تبقي له مواجهتين مؤجلتين أمام الفيحاء والنصر.

وفي المقابل يطمح ضمك إلى مواصلة عروضه المميزة هذا الموسم بعد أن قدّم أداءً مفاجئاً ومميزاً حيث يتصدر الدوري في آخر 3 مراحل.

وواصل ضمك مسلسل انتصاراته بعد فوزه الصعب بالمرحلة السابقة أمام مضيفه الاتفاق بهدف نظيف.

وعلى ستاد الأمير عبدالله الفيصل يبحث اتحاد جدة عن مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الفتح المتعثر.

ونجح الاتحاد بالعودة مجدداً الى سكة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام مضيفه الحزم بهدف نظيف عقب مرحلتين متتاليتين لم يعرف معهما طعم الانتصارات حيث تعادل أمام ضمك وخسر من الشباب.

وفي المقابل يسعى الفتح لاستعادة توازنه وتحقيق فوزٍ يبعده عن مناطق الخطر.

وقدّم الفتح أداءً متذبذباً في مبارياته الأربع الأخيرة حيث خسر مباراتين أمام الحزم والفتح وانتصر على التعاون وتعادل أمام الاتفاق.

ويدخل الفتح المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 12 نقطة وبفارق 5 نقاط عن التعاون والطائي متذيلي الترتيب مع تبقي مواجهة مؤجلة له أمام الفيصلي.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يتطلع التعاون لمواصلة صحوته حينما يحل ضيفاً على الاتفاق.

ونجح التعاون بتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم بعد مرور 10 مراحل حيث فاز على ضيفه أبها بثنائية نظيفة في المرحلة السابقة.

ويدخل التعاون المباراة منتشياً بفوزه على أبها بالاضافة إلى تأكد مشاركته في دوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة بديلاً للاتحاد الذي فشل في استخراج الرخصة الآسيوية.

ويدخل التعاون المباراة وهو في المركز الأخير برصيد 7 نقاط وبفارق 3 نقاط عن أبها والاتفاق والحزم أصحاب المراكز 11 و12 و13.

وفي المقابل يسعى الاتفاق لاستعادة توازنه والعودة من جديد لسكة الانتصارات التي فقدها في المرحلة الماضية بعد خسارته أمام ضيفه ضمك بهدف نظيف.

وعانى الاتفاق هذا الموسم من سوء النتائج حيث جمع 10 نقاط فقط من 10 مراحل ويبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن ضيفه التعاون صاحب المركز الأخير.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يسع الفيصلي لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف أبها.

ولم يعرف الفيصلي طعم الانتصارات في المراحل الأربع الماضية بعد تعادله أمام الرائد والباطن والحزم والتعاون، ليحتل المركز العاشر برصيد 11 نقطة مع تبقي مواجهة مؤجلة له أمام الفتح.

وفي المقابل يدخل أبها المباراة بحثاً عن انتصار يبعده مؤقتاً عن مناطق الخطر حيث يحتل المركز 13 برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن الطائي والتعاون متذيلي الترتيب.