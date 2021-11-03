هدف عكسي ينقذ أهلي جدة من كمين الباطن

استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الباطن بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

وواصل الأهلي مستواه المميز في مبارياته الأربع الأخيرة حيث حقق 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد أمام الهلال، ليعوض بدايته المتعثرة.

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وشهدت المباراة أفضلية للأهلي الذي سنحت له فرصة وحيدة في الشوط الأول للاعبه علي الأسمري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الاوروغوياني مارتن كومبانيا الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه وكاد مهاجمه السوري عمر السومة أن يفتتح التسجيل حينما ارتقى لعرضية زميله علي الأسمري وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت القائم.

ورد الباطن سريعاً وأهدر مهاجمه الكونغولي فابيو آبرو هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله الهولندي محمد رايحي ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وواصل الباطن هجومه وأهدر مهاجمه فابيو آبرو فرصةً محققة أخرى بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله الهولندي يوسف الجبلي ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 66 تمكن الأهلي من تسجيل هدف المباراة والذي تكفل به دفاع الباطن حينما اصطدمت الكرة برأس المدافع البرازيلي ماوريسيو انتونيو بالخطأ في مرماه.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 15 نقطة ليتقدم للمركز السادس مؤقتاً، وبقي الباطن على رصيده السابق 9 نقاط ليتراجع للمركز 14 مؤقتاً.