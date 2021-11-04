الشباب يتسلح بالتاريخ أمام النصر

يسعى الشباب لتسجيل انتصار جديد أمام جاره النصر حينما يلاقيه يوم الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في قمة مواجهات المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الشباب سجلاً مميزاً خلال مواجهاته أمام النصر في دوري المحترفين السعودي والذي انطلق موسم 2008-2009.

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والتقى الفريقان خلال منافسات دوري المحترفين السعودي في 26 مباراة فاز الشباب في 10 مباريات وفاز النصر في 8 مباريات وتعادلا في 8 مباريات.

وكان الشباب يسيطر على مبارياته أمام النصر خاصة في السنوات الأولى لدوري المحترفين السعودي، في حين أن كفة النصر مالت لصالحه في السنوات الخمس الماضية والتي تسبق الموسم الماضي الذي شهد عودة أبيض العاصمة للفوز في الديربي.

ولم يكتف الشباب بتسجيل تفوقه بالانتصارات فقط بل يملك أطول سلسلة عدم خسارة أمام النصر بواقع 10 مباريات متتالية ابتداءً من موسم 2008-2009 حتى موسم 2013-2014.

في حين أن النصر سيطر على مواجهات الديربي أمام الشباب خلال السنوات السبع الماضية حيث لم يخسر في 8 مباريات متتالية ابتداءً من موسم 2016-2017 وحتى الموسم الماضي الذي شهد عودة شبابية قوية.

وعلى مستوى النتائج الكبيرة تميل الكفة لصالح الشباب الذي نجح بتسجيل أكبر نتيجة بينهما حينما اكتسح النصر 6-1 في عام 2004، بالاضافة إلى أنه يملك النتيجة الأكبر خلال دوري المحترفين السعودي حينما انتصر برباعية نظيفة في آخر مواجهة بينهما في الموسم الماضي.

في حين أن أكبر نتيجة سجلها النصر في مواجهاته أمام الشباب هي فوزه 5-2 في عام 80، في حين أن أكبر نتيجة سجلها في دوري المحترفين هي انتصاره 4-2 في الموسم قبل الماضي.