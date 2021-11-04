النصر.. خصم بانيغا المفضل

يملك إيفر بانيغا، نجم وقائد الشباب السعودي، أرقاما مميزة أمام النصر، الذي لم يسبق وأن تذوق طعم الهزيمة أمامه، على عكس مبارياته أمام الأندية الأخرى.

ويستضيف الشباب نظيره النصر، يوم الجمعة، ضمن الأسبوع الـ 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويتطلع بانيغا "33 عاما" إلى مواصلة انتصاراته على النصر، عندما يواجهه للمرة الثالثة، ضمن منافسات الدوري بعد مباراتي الموسم الماضي، إذ كسب مع الشباب اللقاء الأول أمام الفريق الأصفر بهدفين لهدف ضمن الأسبوع الثالث، ووضع قائد الشباب بصمته بهدف في الوقت القاتل من اللقاء عبر ركلة جزاء، قبل أن يقود فريقه إلى تكرار الفوز ولكن بنتيجة كبيرة في مواجهة الجولة الثانية ضمن الأسبوع الـ 18 وبرباعية نظيفة، افتتحها بانيغا بهدف عبر ركلة جزاء، كما ساهم في صناعة الهدف الرابع لزميله إيغالو، وخلال المباراتين حصل إيفر بانيغا على بطاقة صفراء واحدة.

وبالنسبة للمواجهات الأخرى أمام أندية القمة لقائد إشبيلية الإسباني سابقا، فإنه لم يتذوق طعم الانتصار رفقة فريقه سوى في مباراتين من أصل ست، حيث خسر بخماسية أمام الهلال في الجولة الـ 26 الموسم الماضي، في المباراة التي شهدت طردته، علما بأنه لم يتواجد في مباراة الجولة الأولى بسبب تراكم البطاقات، وفي الموسم الحالي تعادل الشباب مع الهلال بنتيجة هدفين لمثلهما.

وبشأن مباريات الشباب والأهلي، يملك بانيغا مباراة واحدة في رصيده، وتمكن فيها فريقه من الفوز بثلاثية دون مقابل، صنع خلال اللقاء هدفين ونال بطاقة صفراء، وذلك ضمن الأسبوع الـ 20 الموسم الماضي.

وفيما يتعلق بمباريات الشباب والاتحاد، يملك بانيغا ثلاثة مباريات، ففي الموسم الماضي تعادل الفريقين بهدف لمثله في الجولة الثامنة، وحصل على بطاقة صفراء، وفي المرحلة الثانية ضمن الأسبوع الـ 23، كسب اتحاد جدة المواجهة بهدفين لهدف، وصنع بانيغا هدف الشباب الوحيد وحصل أيضا على بطاقة صفراء، قبل أن يحقق الشباب الفوز على الاتحاد في مواجهة الجولة التاسعة بالموسم الحالي عن طريق ثنائية النيجيري إيغالو، كما تحصل النجم الأرجنتيني على بطاقة صفراء أيضا.

وبالعودة إلى أرقام قائد الشباب، خلال 8 مواجهات أمام أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، سجل هدفين في مرمى النصر، وصنع 4 أهداف لزملائه، وحصل على 7 إنذارات وطرد وحيد.