الهلال يحبط مغامرة ضمك بثنائية

أوقف الهلال سلسلة انتصارات ضمك بعدما ألحق به الخسارة الثانية هذا الموسم بفوزه 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين استعاد الفيصلي نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام ضيفه أبها بذات النتيجة، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وقدّم ضمك أداءً مميزاً في الشوط الأول وخاصة في العشر دقائق الأولى حيث أهدر مهاجمه الجزائري هلال سوداني هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله الأرجنتيني زيلايا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

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وواصل ضمك هجومه وأهدر مهاجمه هلال سوداني فرصةً أخرى بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من مواطنه فاروق شافعي ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة للكولومبي كويلار لاعب الهلال الذي تلقى تمريرة من زميله سلمان الفرج ليسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس مصطفى زغبة.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الهلال حيث فرض سيطرته ونجح بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 56 والذي تكفل به لاعبه البيروفي آندري كاريليو الذي حول عرضية زميله ناصر الدوسري برأسه في شباك ضمك.

وفي الوقت بدل الضائع كثّف الهلال هجومه ونجح لاعبه الشاب مصعب الجوير بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+3.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 19 نقطة ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً، وبقي ضمك على رصيده السابق 21 نقطة ليبقى في الصدارة مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة استعاد الفيصلي نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام ضيفه أبها بهدف نظيف.

وأوقف الفيصلي مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله في مبارياته الخمس الأخيرة بتحقيقه فوزاً صعباً أمام أبها.

ويدين الفيصلي بهذا الفوز للاعبه الهولندي هشام فايق الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 20.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 14 نقطة ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وبقي أبها على رصيده السابق 10 نقاط ليبقى في المركز 13 مؤقتاً.