بثلاثية نظيفة.. الاتحاد يعبر الفتح ويستعيد صدارة الدوري

استعاد اتحاد جدة صدارته بعدما اكتسح ضيفه الفتح 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في حين واصل التعاون صحوته بتحقيقه فوزه الثاني على مضيفه الاتفاق 3-1، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

واستغل الاتحاد خسارة المتصدر ضمك من أمام مضيفه الهلال 2-صفر ليبتعد عنه بفارق نقطتين.

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وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد الذي انتظر حتى الدقيقة 35 حينما تمكن مهاجمه البرازيلي رومارينيو من تسجيل الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الاتحاد هجومه ونجح لاعبه البرازيلي إيغور كورنادو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 37 حينما اخترق دفاع الفتح بمهارة وسدد الكرة في شباك الحارس الاوكراني ماكسيم كوفال.

وفي الشوط الثاني تلقى الفتح ضربة قوية بعد مرور 4 دقائق حينما طرد مدافعه المغربي مروان سعدان لحصوله علً البطاقة الصفراء الثانية.

وكثّف الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه البرازيلي رومارينيو بتسجيل الهدف الثالث والأخير لفريقه عند الدقيقة 70.

وشهدت المباراة طرد مدافع الاتحاد زياد الصحفي عند الدقيقة 77 بعد دخوله القوي بالمرفق على مدافع الفتح نواف البوشل.

وقبل نهاية المباراة أهدر لاعب الاتحاد عبدالاله المالكي فرصة تسجيل الهدف الرابع بعد اضاعته لركلة جزاء عند الدقيقة 90+5.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 23 نقطة ليتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن ضمك الوصيف، وبقي الفتح على رصيده السابق 12 نقطة ليتراجع للمركز العاشر مؤقتاً.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام واصل التعاون صحوته بعد فوزه أمام مضيفه الاتفاق 3-1.

وقدّم التعاون مباراة مميزة حيث نجح بتسجيل هدف السبق بعد مرور دقيقتين عن طريق مدافعه البرازيلي اياغو سانتوس الذي حول عرضية زميله طارق عبدالله برأسه في شباك الاتفاق.

واضطر التعاون لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البرازيلي ساندرو مانويل بعد مرور 8 دقائق لدخوله القوي على لاعب الاتفاق سنوسي هوساوي.

ورد الاتفاق ونجح بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 23 عن طريق لاعبه التونسي نعيم سليتي الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله المغربي وليد أزارو ليسدد الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون أفضليته ونجح لاعبه عبدالملك العييري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 66 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الاتفاق.

وعند الدقيقة 90+3 نجح الكاميروني ليندر توامبا مهاجم التعاون بتسجيل الهدف الثالث بطريقةٍ ذكية بعد تلقيه تمريرة طويلة من زميله الحارس البرازيلي كاسيو ليسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الاتفاق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون الى 10 نقاط ليتقدم للمركز 12، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 10 نقاط ليتراجع للمركز 13.