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حمدالله.. صيام 70 يوماً عن هز الشباك

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حمدالله في لقاء سابق

حمدالله.. صيام 70 يوماً عن هز الشباك

دبي - عبدالملك الجزولي

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يتطلع عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، إلى العودة لهز الشباك، وذلك عندما يحل فريقه ضيفا على الشباب، مساء الجمعة، ضمن الأسبوع الـ 11 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك المهاجم المغربي في رصيده ثلاثة أهداف بالموسم الحالي خلال منافسات الدوري، أحرزهم في الجولتين الأولى والثالثة أمام ضمك والتعاون "هدفين".

وغاب اللاعب البالغ من العمر "30 عاما" عن هز الشباك في منافسات الدوري لمدة تصل إلى 70 يوما، إذ يعود آخر هدف أحرزه إلى تاريخ 26 أغسطس الماضي أمام التعاون، ولم يتمكن بعدها من تسجيل أي هدف في المسابقة.

وانخفض المعدل التهديفي لهداف الدوري السعودي في موسمي 2018-2019 و2019-2020، حيث بلغ مجموع تسديداته في المباريات الخمس التي خاضها 15 تسديدة، من ضمنها 8 تجاه المرمى، بنسبة أهداف وصلت إلى 20% فقط من مجموع تسديداته.

وبحسب أرقام الموقع الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن مهاجم النصر لعب 338 دقيقة مع فريقه بالدوري، بمعدل هدف كل 112 دقيقة تقريبا.

ويملك حمدالله في رصيده 77 هدفا خلال مشاركاته بالدوري السعودي منذ 2018، ويعد الهدف الثاني حاليا في الفريق بالدوري بالتساوي مع الكاميروني فينسيت أبوبكر "3 أهداف لكل منهما، خلف البرازيلي تاليسكا "5 أهداف".

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