رومارينيو.. هداف أجانب الاتحاد التاريخي في الدوري

أصبح البرازيلي روماريو ريكاردو سيلفا "رومارينيو" الهداف التاريخي بين محترفي ناد اتحاد جدة في مسابقة الدوري السعودي بعدما سجل ثنائية في مرمى الفتح.

وسجل رومارينيو أولى أهداف الاتحاد في مرمى الفتح عند الدقيقة 35 من ركلة جزاء ضمن مباريات الجولة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قبل أن يضيف الثاني له والثالث للفريق من صناعة زميله يوسف نياكاتي عند الدقيقة 70.

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وبهدفيه في مرمى الفتح وصل رصيد رومارينيو إلى 45 هدفا متجاوزا مواطنه البرازيلي سيرجيو ريكاردو، كما أعلن الاتحاد عبر حسابه في "تويتر" صدارة البرازيلي لهدافي الفريق المحترفين في مسابقة الدوري.

وتعاقد الاتحاد مع رومارينيو مطلع موسم 2018-2019 قادما من نادي الجزيرة الإماراتي واستطاع إنهاء ذلك الموسم مسجلا 7 أهداف فيما أحرز في اللاحق 15 هدفا و16 في الموسم الماضي و7 في المسابقة الحالية.