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رينارد يستبعد ثلاثة لاعبين من المنتخب السعودي

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المنتخب السعودي

رينارد يستبعد ثلاثة لاعبين من المنتخب السعودي

العربية. نت

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قرر هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم الخميس، استبعاد الثلاثي ياسر الشهراني وعبدالله مادو ومحمد الكويكبي من قائمة المنتخب، وذلك لعدم جاهزيتهم الطبية.

وأوضح الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على "تويتر" أن تقرير الجهاز الطبي أكد عدم جاهزيتهم، وقرر المدرب الفرنسي ضم كل من أحمد شراحيلي إلى القائمة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي أستراليا وفيتنام يومي 11 و 16 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ويتصدر "الأخضر" مجموعته برصيد 12 نقطة.

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