في نوفمبر.. الشباب يسيطر على مواجهات النصر

يسعى الشباب الى مواصلة تفوقه على جاره النصر خلال لقاءاتهما التي تقام في شهر نوفمبر حينما يلتقيان يوم الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل الشباب أن يسجل تفوقاً جديداً على النصر خلال مواجهتهما التي ستقام يوم الجمعة، حيث سبق وأن التقيا في 14 مواجهة سابقة كانت الأغلبية تصب في مصلحة أبيض العاصمة.

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وانتصر الشباب على النصر خلال مواجهاتهما التي تقام في شهر نوفمبر بـ7 لقاءات مقابل 4 خسائر وتعادلا في 3 مواجهات.

أولى مواجهاتهما في شهر نوفمبر كانت بعام 76 لحساب مسابقة الدوري السعودي وفاز النصر بهدف نظيف.

وفي نوفمبر عام 80 حقق النصر أكبر انتصار له على الشباب حينما اكتسحه 5-2.

وفي عام 87 التقى الفريقان مرتين خلال شهر نوفمبر لحساب مسابقة كأس الاتحاد السعودي وانتصر الشباب في المباراتين 1-صفر و2-صفر.

وفي شهر نوفمبر عام 88 عاد النصر مجدداً للانتصارات بعد فوزه أمام الشباب 2-1 لحساب مسابقة الدوري السعودي.

وفي عام 93 تعادل الفريقان لأول مرة في شهر نوفمبر حينما انتهت مواجهتهما بنتيجة 1-1 والتي كانت ضمن مباريات الدوري السعودي.

السيطرة الشبابية على مواجهات النصر خلال شهر نوفمبر بدأت عام 98 حينما التقوا لحساب مسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد "الاتحاد سابقاً" حيث فاز بثنائية نظيفة.

وخلال العقد الأول من الألفية الجديدة واصل الشباب سيطرته على مواجهاته أمام النصر والتي تقام خلال شهر نوفمبر حيث نجح بتحقيق 3 انتصارات أعوام 2004-2006-2009 وتعادلا في مواجهة وحيدة كانت عام 2008.

وخلال العقد الماضي التقى الفريقان في 3 مباريات خلال شهر نوفمبر حيث تعادلا في مباراة والتي كانت عام 2011 وفاز النصر في مواجهة والتي كانت عام 2018، في حين كانت آخر مواجهة في العام الماضي حينما انتصر الشباب 2-1.