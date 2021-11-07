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الأحد.. المنتخب السعودي يبدأ التدريبات في سيدني

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من الوصول إلى المطار

الأحد.. المنتخب السعودي يبدأ التدريبات في سيدني

العربية.نت

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وصلت بعثة المنتخب السعودي يوم السبت إلى مدينة سيدني الأسترالية، استعدادًا لخوض الأخضر مواجهته أمام منتخب أستراليا مساء يوم الخميس القادم على "استاد كومبانك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويجري المنتخب يوم الأحد حصة تدريبية مغلقة عند السابعة مساءً على "ملعب فلنتاين سبورتس بارك".

وكان الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، استبعد 3 لاعبين من قائمته الأولية وهم عبدالله مادو وياسر الشهراني ومحمد الكويكبي لعدم الجاهزية فيما استدعى المدافع أحمد شراحيلي.

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