المنتخب السعودي يبدأ تدريباته استعداداً لمواجهة أستراليا

دشن المنتخب السعودي يوم الأحد تدريباته في مدينة سيدني الأسترالية استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب أستراليا مساء يوم الخميس القادم على "استاد كومبانك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على "ملعب فلنتاين سبورتس بارك"، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد الذي أكتفى بتمارين استرجاعية متنوعة.

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ويجري المنتخب يوم الاثنين حصة تدريبية عند السابعة مساءً على "ملعب فلنتاين سبورتس بارك"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.