.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المنتخب السعودي يبدأ تدريباته استعداداً لمواجهة أستراليا

  • الخط
حراس المرمى خلال التدريبات

المنتخب السعودي يبدأ تدريباته استعداداً لمواجهة أستراليا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دشن المنتخب السعودي يوم الأحد تدريباته في مدينة سيدني الأسترالية استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب أستراليا مساء يوم الخميس القادم على "استاد كومبانك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على "ملعب فلنتاين سبورتس بارك"، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد الذي أكتفى بتمارين استرجاعية متنوعة.

ويجري المنتخب يوم الاثنين حصة تدريبية عند السابعة مساءً على "ملعب فلنتاين سبورتس بارك"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها
تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين! تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين!
الأكثر قراءة
جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح! جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح!
بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما
احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم
فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي
جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها
تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين! تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين!
قبل أن تذهب
مواصفات فريدة لطائرة جديدة صديقة للبيئة
مواصفات فريدة لطائرة جديدة صديقة للبيئة
اكتشف المزيد