لجنة الانضباط تعاقب الشباب.. وتحذر جماهيره

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الشباب مبلغ 105 آلاف ريال إثر رمي جماهيره قارورة مياه تجاه أمين بخاري لاعب النصر بعد نهاية مباراة الفريقين يوم الجمعة الماضي ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحذرت اللجنة نادي الشباب من تكرار المخالفة، مشيرة إلى أن العقوبة ستكون مشددة عند تكرارها مرة أخرى.

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وعاقبت اللجنة الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر نظير تواجده في غرفة الملابس واسمه غير مقيد في الكشوفات، وألزمته بدفع مبلغ 20 ألف ريال سعودي، وهي ذات العقوبة التي فرضتها على زيد البواردي حارس الشباب.