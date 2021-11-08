النصر يرد على الأمين العام للاتحاد السعودي.. ويتوعد

رد نادي النصر، يوم الاثنين، على إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن تصريحاته الأخيرة حول تأجيل مباراة الفريق أمام الفيحاء.

وقال النصر في بيان صحافي: ردًا على ما ذكره أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم في أحد البرامج، تود إدارة نادي النصر إيضاح أنه لم يطرح خيار تأجيل مباراة الفيحاء علينا في نادي النصر إطلاقا، وبما أن الأمين العام يثق في احترافيته، فننتظر منه أن يظهر لنا الخطاب أو الإيميل المرسل، أو محضر الاجتماع الذي تم، أو أي دليل آخر على أنه قدم هذا العرض.

مادة اعلانية

وأضاف البيان: تأجيل وتعديل مواعيد مباريات الدوري ليس من اختصاص الاتحاد السعودي لكرة القدم، بل من اختصاص لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، ولم يحدث معهم أي تواصل في هذا الخصوص.

وواصل النصر: فما علاقة الأمين العام للاتحاد السعودي بهذا الأمر؟ وكيف يتدخل في عمل منظومة أخرى لا ينتمي إليها؟ ونحن إذ نوضح هذه الجزئية، فإننا نؤكد تحفظنا الكبير على مواقف الأمين العام ضد نادي النصر في أحداث كثيرة، خصوصا على المستوى القاري، وسيأتي الوقت المناسب للحديث عنها.