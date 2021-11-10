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المنتخب السعودي في مهمة صعبة أمام الأستراليين

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المنتخب السعودي السعودية أستراليا يحيى الشهري
من مباراة المنتخبين في تصفيات كأس العالم الأخيرة

المنتخب السعودي في مهمة صعبة أمام الأستراليين

الرياض - فيصل الحربي

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يخوض المنتخب السعودي اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على منتخب أستراليا في المواجهة التي يحتضنها ملعب ويسترن سيدني يوم الخميس، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويتطلع المنتخب السعودي لمواصلة مسيرته الناجحة التي قدمها في التصفيات الآسيوية بعد الانتصارات المتتالية في مبارياته السابقة، إذ قدم عرضاً لافتاً في التصفيات بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، ونجح بحصد العلامة الكاملة في مبارياته الأربع الماضية والتي كانت أمام منتخبات فيتنام وعمان واليابان والصين.

ويأمل رينارد في تحقيق إنجاز غير مسبوق للمنتخب السعودي بوصوله للنقطة 15 والتي ستجعله يضع قدماً في المونديال للمرة السادسة.

وبدأ المنتخب السعودي استعداده للمواجهة مبكراً، إذ وصلت بعثته إلى مدينة سيدني الأسترالية يوم السبت الماضي.

ويعود لتشكيلة المنتخب السعودي اللاعب سالم الدوسري الذي غاب عن مواجهتي اليابان والصين بسبب الإصابة، في حين سيغيب المدافع ياسر الشهراني والحارس محمد العويس بسبب الإصابة.

وفي المقابل يدخل المنتخب الأسترالي المواجهة وعينه على 3 نقاط ليشارك المنتخب السعودي في صدارة المجموعة.

وقدّم المنتخب الأسترالي أداءً مميزاً في التصفيات حيث انتصر في جميع مبارياته باستثناء لقائه الأخير والذي تلقى خسارته الأولى أمام منتخب اليابان بنتيجة 2-1.

ويخوض المنتخب الأسترالي المباراة على أرضه لأول مرة بعد مرور 4 مراحل كان يلعبها خارج الديار بسبب الإجراءات الاحترازية لبلاده لمواجهة جائحة كورونا، إذ ستتواجد الجماهير لأول مرة في الملاعب منذ ما يقارب عامين.

وفي نفس المجموعة يحل المنتخب العماني ضيفاً على نظيره الصيني، ويلتقي المنتخب الياباني أمام مضيفه منتخب فيتنام.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الوصيف، ويحتل المنتخب العماني المركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخب اليابان، يليه منتخب الصين برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب فيتنام الترتيب بدون نقاط.

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