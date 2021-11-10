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تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي

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السعودية أستراليا
أستراليا فازت في مواجهة المنتخبين الأخيرة 3-2

تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي

الرياض - فيصل الحربي

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يسعى المنتخب السعودي لإيقاف تفوق نظيره الأسترالي حينما يلاقيه يوم الخميس على ملعب ويسترن سيدني، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويملك المنتخب السعودي مسيرة غير جيّدة أمام المنتخب الأسترالي الذي يتفوق بفارق كبير في عدد الانتصارات في مواجهاتهما المباشرة.

والتقى المنتخبان طوال تاريخهما في 8 مباريات، إذ انتصر المنتخب الأسترالي في 5 مباريات، وفازت السعودية في مواجهة وتعادلا في مباراتين.

والتقى المنتخبان لأول مرة عام 1988 في بطولة كأس أستراليا الذهبية الودية، وانتصر أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وفي عام 1996 التقى المنتخبان في مواجهة ودية في مدينة الخبر، استعداداً لمشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا ذات العام، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي عام 1997 التقى المنتخبان لأول مرة في مباراةٍ رسمية وتحديداً في كأس القارات الثالثة، وانتصر المنتخب السعودي بهدف نظيف سجله مدافعه الراحل محمد الخليوي.

وفي تصفيات مونديال 2014 وقع المنتخبان في مجموعةٍ واحدة في التصفيات الآسيوية بعد انضمام المنتخب الأسترالي لقارة آسيا وخسرت السعودية اللقاءين بنتيجة 3-1 و4-2.

وفي عام 2014 تواجه المنتخبان في مباراة ودية في العاصمة البريطانية لندن وانتصر المنتخب الأسترالي 3-2، سجلها تيم كاهيل وميل جيدناك وبيلي رايت، وسجّل هدفي السعودية حسن معاذ وتيسير الجاسم.

وفي التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 التقى المنتخبين في مواجهتين إذ تعادلاً ذهاباً في جدة 2-2، وخسر المنتخب السعودي لقاء الاياب بنتيجة 3-2.

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