منتخب السعودية يتعادل مع أستراليا ويحافظ على صدارته

واصل المنتخب السعودي أداءه المميز بعد تعادله أمام مضيفه منتخب أستراليا سلبياً، في المواجهة التي احتضنها ملعب ويسترن سيدني، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، يوم الخميس.

وواصل الأخضر نتائجه المميزة في التصفيات بعد مرور 5 مراحل، حيث حقق 4 انتصارات متتالية وتعادل أمام منتخب أستراليا ليتصدر المجموعة.

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وقدّم المنتخب السعودي أداءً مميزاً في المباراة حيث كانت الأفضلية له وسنحت لقائده سلمان الفرج فرصة خطيرة في الشوط الأول حينما تلقى تمريرة متقنة من زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الدفاع الأسترالي الذي أبعدها.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي أفضليته على الرغم من البداية كانت أسترالية حيث سنحت للاعبه ماثيو ليكي فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة من زميله المدافع هاري سوتار ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد الربيعي الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل المنتخب الأسترالي خطورته حيث تصدى مدافعه عزيز بيهيتش لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد الربيعي الذي أبعدها بصعوبة.

ورد المنتخب السعودي سريعاً وكان قريباً من افتتاح التسجيل، حينما تلقى القائد سلمان الفرج تمريرة من زميله المدافع عبدالاله العمري ليواجه المرمى ويسدد الكرة، إلا أنها وجدت الحارس ماثيو رايان الذي تصدى لها.

وواصل المنتخب السعودي أفضليته وكاد لاعبه سالم الدوسري أن يسجل الهدف الأول بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله صالح الشهري ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الاسترالي رايان الذي تصدى لها.

وكثّف الأخضر هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه صالح الشهري، الذي تلقى عرضية مميزة من زميله سلمان الفرج، ليحول الكرة برأسه إلا أنها غالطت الشباك لتذهب خارج المرمى.

ولم يتوقف هجوم المنتخب السعودي وكاد لاعبه سالم الدوسري أن يسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس رايان الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 13 نقطة ليحافظ على صدارته، وارتفع رصيد المنتخب الأسترالي إلى 10 نقاط ليبقي في المركز الثاني.