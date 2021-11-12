وصول بعثة الاتحاد الآسيوي إلى الرياض في "زيارة تفقدية"

وصل وفدٌ رفيع المستوى من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم الجمعة، في زيارة تفقدية للسعودية تمتد 5 أيام مع اقتراب موعد التصويت على الملف الفائز باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وتشتمل الزيارة على تفقد مرافق وخُطَط ملف “السعودية 2027” لاستضافة البطولة لأول مرّة في تاريخ السعودية.

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وسيعيش الوفد الآسيوي خلال هذه الزيارة جزءًا كبيرًا من التجربة التي تنتظر الجماهير والمنتخبات الحاضرة والمشاركة في 2027، إذ سيبدأ من الرياض مرورًا بمدينة الدمام في الساحل الشرقي وانتهاءً بجدّة وهي المدن الثلاث التي وقع عليها اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم للترشّح من أجل استضافة البطولة في 8 ملاعب، سيُتِم بناء وتجديد 5 منها خلال الأعوام القليلة المقبلة بالإضافة إلى تجديد ملعبي استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام واستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، لتكون ملاعب احتياطية مجهزة بأحدث المواصفات الدولية إن دعت الحاجة لاستخدامها.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم تقدّم بشكلٍ رسمي لاستضافة البطولة في شهر فبراير من العام الماضي، بشعارٍ يحمل رؤية جديدة لمستقبل كرة القدم الآسيوية "معًا لمستقبل آسيا".

ومن أكبر المشاريع التي تعمل السعودية على إنجازها استعدادًا للبطولة هي بناء وتجديد 5 ملاعب ستكون إلى جانب 3 أخرى جاهزة، وملعبين احتياطيين لاستضافة 24 منتخبًا آسيويًا في عام 2027.

ويتنافس ملف السعودية 2027 مع ملفات الترشح لدول (قطر، الهند، إيران)، إذ سيُعلن الاتحاد الآسيوي عن الملف الفائز خلال العام المقبل 2022 عبر نظام التصويت لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.