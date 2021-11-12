وفد الاتحاد الآسيوي يزور الرياض لتفقد مرافق "آسيا 2027"

يصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في زيارة تفقدية للسعودية تمتد لخمسة أيام وذلك مع اقتراب موعد التصويت على الملف الفائز باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وتشتمل الزيارة على تفقد مرافق وخطط ملف "السعودية 2027" لاستضافة البطولة لأول مرة في تاريخ السعودية.

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وسيعيش الوفد الآسيوي خلال هذه الزيارة جزءا كبيرا من التجربة التي تنتظر الجماهير والمنتخبات الحاضرة والمشاركة في 2027 إذ سيبدأ من الرياض مرورا بمدينة الدمام وانتهاء بمدينة جدة وهي المدن الثلاث التي وقع عليها اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم للترشح من أجل استضافة البطولة في 8 ملاعب سيتم بناء وتجديد 5 منها خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة السعودي تقدم رسميا لاستضافة البطولة في فبراير من العام الماضي بشعار يحمل رؤية جديدة لمستقبل كرة القدم الآسيوية "معا لمستقبل آسيا"، إيمانا من الملف بأن البطولة لقارة آسيا بأكملها.

ومن أكبر المشاريع التي تعمل السعودية على إنجازها استعدادا للبطولة، بناء وتجديد 5 ملاعب ستكون إلى جانب ثلاثة أخرى جاهزة لاستضافة 24 منتخبا آسيويا في عام 2027.

ورحب ابراهيم القاسم، الرئيس التنفيذي للملف والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، بوفد الاتحاد الآسيوي، مؤكدا الجاهزية التامة لهذه الزيارة، والاستعداد لعرض ومناقشة خطط السعودية 2027.

يذكر أن ملف السعودية 2027 يتنافس مع ملفات الترشح لدول (قطر، والهند، وإيران)، إذ سيعلن الاتحاد الآسيوي عن الملف الفائز خلال العام المقبل عبر نظام التصويت لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.