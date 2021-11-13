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الاتحاد السعودي يطلق النسخة الأولى من دوري السيدات

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الاتحاد السعودي لكرة القدم
المسابقة ستنطلق الشهر الجاري

الاتحاد السعودي يطلق النسخة الأولى من دوري السيدات

العربية.نت

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السبت إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، في خطوة تأتي ضمن الخطة الزمنية التي وضعها الاتحاد في إطار برنامج دعم كرة القدم النسائية منذ عام 2017.

وسيقام الدوري، الذي ينطلق في 22 نوفمبر الجاري على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى بمشاركة 16 فريقا، وستقام مبارياته في ثلاث مدن هي الرياض وجدة والدمام للعب بنظام الدوري من دورين.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر المسحل إلى أن هذا الإعلان يعد لحظة هامة في مسيرة الاتحاد، لافتا إلى أن تدشين أول دوري رسمي في المملكة كان واحدا من أهداف الاتحاد عند تدشين إدارة خاصة بكرة القدم النسائية.

وأوضح المسحل أنه جرى الانتهاء من إعداد جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالدوري، مؤكدا حرص الاتحاد على تطبيقها والالتزام بها لما تمثله هذه النسخة من أهمية في مسار كرة القدم النسائية السعودية، متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة.

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