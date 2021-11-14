"الآسيوي" يبدأ جولاته الميدانية في السعودية

افتتح وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السبت جولاته الميدانية بمدينة الرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027، وذلك ضمن زيارته للسعودية لتفقد خُطَط وجاهزية الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وكان استاد الملك فهد الدولي أولى محطّات الجولة التي رافق فيها الوفد الآسيوي نائب رئيس ملف "السعودية2027" ياسر المسحل وعضوا اللجنة الإشرافية على الملف أضواء العريفي وثامر باسنبل والمدير التنفيذي للملف إبراهيم القاسم إلى جانب اثنين من أساطير المنتخب السعودي سابقًا صالح النعيمة وماجد عبدالله حيث قدّم فريق الملف شرحًا عن الملعب وخطة تجديده من خلال رفع السعة العددية للملعب من 58,398 إلى 80,000 مشجع، وإضافة مرافق جديدة تمنح المشجعين والفرق تجربة مثالية في يوم المباراة.

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وتمثلت الخطوة التالية في الجولة في زيارة استاد مرسول بارك حيث اطلع الوفد على المرافق الحديثة والمتطورة للملعب الذي تم افتتاحه في عام 2015 ويتسع لـ 25,000 مشجع، تمكنوا من الاستمتاع بعدة بطولات رياضية دولية أقيمت على هذا الملعب.

واطلع الوفد خلال برنامجه الحافل اليوم على النظام الأمني في السعودية وتحديدًا ما يتعلق بإدارة الحشود خلال المنافسات الرياضية، من خلال زيارة مركز الطوارئ "911"، حيث قدم فريق الملف شرحًا متكاملًا عن خطط السعودية أمنيًا أثناء البطولة حال فوز الملف بالاستضافة .

وفي أكاديمية مهد الرياضية قدّم مسؤولو الأكاديمية لوفد الاتحاد الآسيوي رؤية واستراتيجية "مهد"، من خلال بناءِ جيلٍ رياضي جديد يُسهِم في نمو الرياضة بشكلٍ عام، وكرة القدم بشكلٍ خاص، حيث تضع السعودية تطوير النشء والشباب في شتى المجالات.

كما شهِدَ برنامج اليوم الثاني من زيارة الوفد الآسيوي تفقّد خُطَط "السعودية 2027"، فيما يتعلق بخدمات الضيافة والفندقة لكافة أطراف البطولة من "وفود رسمية، منتخبات، وسائل إعلام، جماهير".

ويستكمل وفد الاتحاد الآسيوي يوم الأحد بقية المواقع المجدولة زيارتها في مدينة الرياض قبل أن ينتقل إلى مدينة الدمام مع فريق ملف "السعودية 2027" للاستمرار في جولته التي تُختتم الأربعاء المقبل بزيارة بمدينة جدة.