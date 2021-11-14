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"الآسيوي" يصل الدمام ويستكمل اطلاعه على مرافق "السعودية 2027"

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من زيارة اتحاد القدم

"الآسيوي" يصل الدمام ويستكمل اطلاعه على مرافق "السعودية 2027"

العربية.نت

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وصل وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأحد إلى مدينة الدمام، حيثُ يستكمل برنامجه للاطلاع وتفقد مرافق ملف "السعودية 2027" والمرشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا.

وكان الوفد الآسيوي برفقة إبراهيم القاسم المدير التنفيذي لملف "السعودية 2027" قد اختتم في وقتٍ سابق البرنامج المُعَد له بمدينة الرياض، إذ افتتح يومه الثالث بزيارة لنادي النصر حيث اطلع على مرافق النادي الذي تم اختياره ضمن الملاعب المخصصة لاستضافة تدريبات المنتخبات أثناء البطولة.

فيما كانت "القدية" هي الوجهة الثانية إذ حظي الوفد بفرصة الاستماع إلى شرحٍ مفصّل ومتكامل عن أكبر مشروعٍ رياضي ثقافي ترفيهي بالمنطقة من خلال عدة مرافق سيُتم بناؤها وفق أعلى المواصفات يأتي في مقدمتها "استاد القدية" الذي يتسع إلى 22,000 مشجع سيحظون بتجربة استثنائية يوم المباراة أثناء البطولات الرياضية بشكلٍ عام وكأس آسيا بشكلٍ خاص.

وانتقل الوفد الآسيوي بعد ذلك إلى المقر الرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ كان في استقباله ياسر المسحل نائب رئيس "ملف السعودية 2027" حيث اطلع الوفد على خُطَط ورؤية الاتحاد المستقبلية من خلال استراتيجية الاتحاد السعودي حتى عام 2034 والتي تم الكشف عنها مطلع سبتمبر الماضي.

بعد ذلك انتقل الوفد الآسيوي إلى محطة الخطوط الحديدية السعودية للاطلاع على مرافق المحطة ومن ثم المغادرة إلى الدمام بواسطة القطار في تجربة لأحد طرق التنقل المتاحة بين المدُن المرشحة للاستضافة في ملف "السعودية 2027".

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